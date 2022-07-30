В Совфеде призвали Норвегию отозвать заявившую о ненависти к русским сотрудницу

Сенатор Джабаров призвал МИД Норвегии отозвать заявившую о ненависти к русским сотрудницу

МИД Норвегии должен сам отозвать дипломата Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в мурманском отеле. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Будет лучше для всех, если МИД Норвегии самостоятельно примет решение об отзыве своей сотрудницы из нашей страны», — написал сенатор.

30 июля в интернете была опубликована видеозапись, на которой сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен устроила скандал в отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. Женщина заявила, что ненавидит русских и привыкла к чистым номерам. «Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — высказалась она.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент и отметила, что в высказывании норвежского дипломата прозвучало «нескрываемое национальное превосходство».

В свою очередь губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в России не станут терпеть русофобию, а те, «кто ненавидит русских, катятся к черту из России».