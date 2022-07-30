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Захарова предложила Джонсону сменить пол ради поста генсека НАТО

Захарова: ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину

Фото: Peter Byrne / Reuters

Покидающий пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон вполне может претендовать на должность генсека НАТО. Такое мнение в Telegram-канале высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на сообщения о том, что следующим главой Североатлантического альянса должна стать женщина.

«Ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле», — заявила дипломат, отметив, что число принятых в странах альянса гендеров позволяет Джонсону выбрать подходящий.

Комментарий Захаровой был опубликован после того, как источник ТАСС в международных институтах в Брюсселе заверил, что Джонсон не сможет стать генеральным секретарем НАТО, так как он не является женщиной. «Главная причина: в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причем желательно представительница новых стран НАТО», — объяснил собеседник агентства.

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Варвара Кошечкина
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