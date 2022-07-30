Захарова ответила экс-премьеру Болгарии про «длинную руку» Кремля

Захарова: посочувствовала озабоченности экс-премьера Болгарии «длинной рукой» Кремля

МИД России отреагировал на интервью бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, заявившего о вмешательстве Москвы в дела балканской страны. Ответ официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте МИД.

«Искренне сочувствуем его озабоченности "длинной рукой" Кремля», — указала она. Дипломат отметила, что спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии.

В июне парламент Болгарии вынес вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Сам глава кабинета министров обвинил в «свержении» нескольких политических деятелей, среди которых посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

В июне президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знает, почему София решила выслать 70 российских дипломатов из страны. «Я не могу обсуждать этот вопрос, поскольку не располагаю необходимой информацией», — заявил он.