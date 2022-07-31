В Крыму назвали удар беспилотника по штабу Черноморского флота терроризмом

Глава парламента Крыма назвал удар беспилотника по штабу Черноморского флота терроризмом

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал удар беспилотника по штабу Черноморского флота терроризмом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что подобные действия украинских властей никак «не вытекают из логики войны», а также заявил, что сейчас компетентные службы выясняют все обстоятельства атаки.

«Это, конечно, прискорбно. Слава богу, обошлось без жертв, но сам факт того, что они могут сотворить такое, не может не беспокоить. Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны», — написал Константинов.

Глава парламента Крыма добавил, что после произошедшего российскими властями будут сделаны серьезные выводы и от них поступит ответная реакция: «Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу (запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках».

В воскресенье утром, 31 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота (ЧФ).

Как заявил глава города, в результате атаки беспилотника пять сотрудников штаба Черноморского флота получили ранения, всем оказана помощь. Погибших в результате инцидента нет.

Позже в Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на штаб Черноморского флота.