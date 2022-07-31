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В Крыму призвали не спешить с выводами об атаке на штаб Черноморского флота

Сенатор Ковитиди призвала не спешить с выводами об атаке на штаб Черноморского флота

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала не спешить с выводами об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе. Ее слова приводит РИА Новости.

Политик ранее заявила, что нападение на штаб-квартиру было совершено с территории города. Сейчас она заявила журналистам, что ранее полученная ею информация была недостоверной, но не уточнила, в чем именно.

По словам Ковитиди, федеральные органы проводят расследование, и необходимо дождаться его результатов. «Ситуация в Крыму полностью контролируется», — заявила сенатор.

В воскресенье, 31 июля, на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Пострадали шесть человек, а все праздничные мероприятия в городе отменены.

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Виктория Кондратьева
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