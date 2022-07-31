Описана судьба российского сегмента МКС после выхода страны из проекта

Космонавт Борисенко: после выхода РФ из проекта МКС российский сегмент могут отстыковать

Летчик-космонавт Андрей Борисенко предположил, что для выхода из программы Международной космической станции (МКС) потребуется около года. В ходе разговора с «Лентой.ру» он высказался о возможной судьбе российского сегмента станции после выхода страны из проекта.

«Я думаю, что с учетом разработки технических аспектов выхода и согласования этого процесса с нашими зарубежными коллегами наверное полгода-год выход России из программы займет», — предположил Борисенко.

В процессе могут возникнуть трудности, предупредил летчик-космонавт. «Сложности могут быть связаны с тем, что нужно будет что-то делать с нашим сегментом. Его надо будет либо отстыковывать, либо консервировать», — заявил Борисенко.

Еще одной сложностью, с которой столкнулся ученый при выходе России из программы МКС, Борисенко назвал глубокую интеграцию работы российского и американского сегментов друг в друга. «Это было запланировано еще на этапе проектирования станции», — сообщил космонавт.

МКС — это очень взаимосвязанный организм. Нельзя просто так взять и отключить российский сегмент, потому что станция при этом может потерять большую часть своей функциональности Андрей Борисенко летчик-космонавт

Он выразил убежденность, что никто в этом не будет заинтересован. «Видимо, будет как-то оставшаяся часть станции приводиться в состояние, которое позволит ей функционировать безопасно, пусть даже в усеченном режиме», — предположил он.

Решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года принято 26 июля. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в июле в «Роскосмосе» сообщили, что астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.