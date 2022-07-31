Пелоси не упомянула Тайвань в программе визита в Азию

Пелоси сообщила, что посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не упомянула Тайвань, говоря о программе визита в Азию. Об этом пишет РИА Новости.

«В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление», — сказала она.

31 июля стало известно, что военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США без позывного с Нэнси Пелоси на борту покинул Гонолулу на Гавайях. При этом ранее сервис отслеживания перемещения самолетов в реальном времени Flightradar 24 скрыл местоположение Boeing. Лайнер, который держал курс на Азиатский регион, пропал с карты онлайн-сервиса после приземления в аэропорту Гонолулу.

На фоне возможного визита Пелоси на Тайвань военно-морские силы КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры прошли 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань.