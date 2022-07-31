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Спорт

Появилось видео победы россиянина Павловича нокаутом на турнире UFC

Опубликовано видео победы россиянина Сергея Павловича нокаутом на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович за минуту одержал победу над американцем Дерриком Льюисом техническим нокаутом на турнире UFC 277 в Далласе (США). Видео было опубликовано на странице лиги во «ВКонтакте».

Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

После боя Павлович заявил, что был готов сражаться с Льюисом все пять раундов, так как провел длительную подготовку к поединку. Затем он обратился к бывшему чемпиону мира по боксу Майку Тайсону с вопросом о том, понравился ли ему поединок.

В активе 29-летнего россиянина 16 побед и одно поражение. Бывший претендент на титул Льюис в профессиональных ММА одержал 26 побед при 10 поражениях.

Анастасия Борисова
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