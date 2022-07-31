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Российский боец UFC обратился к Майку Тайсону после победы над американцем

Российский боец UFC Павлович заявил, что был готов бить американца Льюиса все пять раундов

Фото: Per Haljestam / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович в интервью YouTube-каналу UFC Russia прокомментировал победу над американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC 277 в Далласе (США).

«Я был готов бить Льюиса все пять раундов, три раунда, без разницы. Я проделал к этому бою очень большую работу. Спасибо всем, кто мне помогал», — заявил спортсмен. Затем он обратился к бывшему чемпиону мира по боксу Майку Тайсону с вопросом о том, понравился ли ему поединок.

Павлович за минуту одолел Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277. Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

В активе 29-летнего россиянина 16 побед и одно поражение. Бывший претендент на титул Льюис в профессиональных ММА одержал 26 побед при 10 поражениях.

Анастасия Борисова
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