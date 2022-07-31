Самолет Нэнси Пелоси вылетел с Гавайев в сторону Азии

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел с Гавайев в сторону Азии

Специальный борт ВВС США, на котором находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, вылетел с Гавайев в сторону Азии. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Самолет Пелоси — самое отслеживаемое воздушное судно в сервисе. Вечером 30 июля за его полетом наблюдали около 100 тысяч человек, сейчас этот показатель пока составляет 13 тысяч человек.

В рамках своего азиатского турне американский политик посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. Кроме того, обсуждается возможность ее визита на Тайвань, что вызывает сильное недовольство Китая.

На фоне возможного визита Пелоси на Тайвань военно-морские силы КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры прошли 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань. Ночью 30 июля армия Китая также провела артиллерийские учения с боевыми стрельбами в провинции Фуцзянь, которая находится через пролив от Тайваня.