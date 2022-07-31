В российском регионе при пожаре погибла семья из четырех человек

СУ СК: Семья из четырех человек погибла при пожаре в Новосибирской области

Семья из четырех человек, двое взрослых и двое детей, погибла при пожаре в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление следственного комитета по региону.

По данным главы МЧС, в ночь на 31 июля от жителя поступило сообщение о возгорании в двухэтажном дачном доме садового товарищества «Энергетик» в поселке «Чик». На момент прибытия первого подразделения вся площадь дома была в огне, произошло обрушение потолочного перекрытия.

«Во время тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, трехлетнего мальчика и 11-летней девочки. Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара», — сообщает следственное управление.

В ГУМЧС по региону уточнили, что в пожаре погибла семья. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно смогла эвакуироваться 53-летняя женщина, она госпитализирована с ожогами конечностей. На ликвидацию очага возгорания пожарным понадобилось 35 минут, пожар уничтожил 20 квадратных метров.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли электроприборы, фрагменты электрических проводов. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

В ночь на 29 июля на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар. Он начался на первом этаже 16-этажного жилого дома, где располагался хостел. По данным МЧС, восемь человек погибли и восемь человек пострадали в результате происшествия. Учредитель хостела 55-летний Рауф Миронов отправлен в СИЗО на два месяца, до 29 сентября, его 24-летней дочери Элеоноре Мироновой, предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).