В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности

Губернатор Севастополя: в городе введен «желтый» уровень террористической опасности

Власти Севастополя ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности в городе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, решение об усилении мер безопасности было принято на внеочередном заседании штаба Антитеррористической комиссии на фоне атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины штаба Черноморского флота в воскресенье, 31 июля.

Политик подчеркнул, что подобная мера, вводимая для усиления работы городских спецслужб, принята в качестве профилактики безопасности — правоохранительные органы контролируют обстановку.