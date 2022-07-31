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«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ

«Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1 в матче третьего тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Столичный «Спартак» добился победы над «Оренбургом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Счет на второй минуте матча открыли хозяева: точный удар нанес полузащитник красно-белых Кристофер Перейра. На 12-й минуте гол забил российский форвард «Спартака» Александр Соболев.

Нидерландский вингер Квинси Промес сделал счет крупным, поразив ворота соперников на 38-й минуте. «Оренбургу» удалось отыграть один мяч на 55-й минуте усилиями Ивана Башича. В добавленное время Промес оформил дубль.

Победа позволила красно-белым занять второе место в турнирной таблице лиги. В активе команды семь очков после трех матчей РПЛ.

Николай Костюков
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