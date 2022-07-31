Тактаров объяснил важность победы россиянина Павловича нокаутом на турнире UFC

Олег Тактаров заявил, что боец Павлович выглядит не слабее чемпиона UFC Франсиса Нганну

Ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров объяснил важность победы российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC 277 в Далласе. Его слова приводит РБК.

«Павлович выглядит не слабее [действующего чемпиона UFC в тяжелом весе] Франсиса Нганну. То, как он выиграл свой последний бой, применив психологически приемы», — заявил Тактаров. Он посчитал, что победа Павловича ознаменовала начало доминирования россиян в тяжелом весе.

Ранее 31 июля Павлович за минуту одолел Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277. Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

В активе 29-летнего россиянина 16 побед и одно поражение. Бывший претендент на титул Льюис в профессиональных ММА одержал 26 побед при 10 поражениях.