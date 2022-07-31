Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ПСЖ
Сегодня
21:00 (Мск)
Нант
Суперкубок Франции|Финал
Пари Нижний Новгород
2:2
2-й тайм
live
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Спартак М
Сегодня
17:30 (Мск)
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Крылья Советов
Сегодня
17:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Химки
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Спорт

Тактаров объяснил важность победы россиянина Павловича нокаутом на турнире UFC

Олег Тактаров заявил, что боец Павлович выглядит не слабее чемпиона UFC Франсиса Нганну

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров объяснил важность победы российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC 277 в Далласе. Его слова приводит РБК.

«Павлович выглядит не слабее [действующего чемпиона UFC в тяжелом весе] Франсиса Нганну. То, как он выиграл свой последний бой, применив психологически приемы», — заявил Тактаров. Он посчитал, что победа Павловича ознаменовала начало доминирования россиян в тяжелом весе.

Ранее 31 июля Павлович за минуту одолел Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277. Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

В активе 29-летнего россиянина 16 побед и одно поражение. Бывший претендент на титул Льюис в профессиональных ММА одержал 26 побед при 10 поражениях.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности
В Италии анонсировали переход Миранчука из «Аталанты» в другой клуб серии А
Фото 42-летней звезды «Не родись красивой» в купальнике восхитило россиян
Две шахты в ДНР остались без напряжения в результате обстрела ВСУ
Премьер-министр Норвегии предрек королевству тяжелый год
В России отказ Пелоси от визита на Тайвань сочли моральной победой Китая
Мужчину без сознания достали из Москвы-реки
В России пообещали ответ на атаку беспилотника в Севастополе
Тактаров объяснил важность победы россиянина Павловича нокаутом на турнире UFC
Спасенная от банки в пасти медведица вернулась в дикую природу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.