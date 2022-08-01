27-летний мужчина с внешностью ребенка пожаловался на проблемы с поиском работы

Times Now: в Китае мужчина с внешностью ребенка рассказал о проблемах с поиском работы

В Китае 27-летний мужчина, который выглядит как ребенок, пожаловался в соцсетях, что не может найти работу из-за своей внешности. Об этом сообщает Times Now.

Мао Шэн из провинции Гуандун выложил в сеть видеоролик, в котором рассказал, что работодатели не воспринимают его, как взрослого человека. По его словам, первоначально он искал работу вместе с другом. Его товарищ смог устроиться почти сразу, а Шэн остался не у дел.

Согласно документам, показанным в одном из его видео, он родился в 1985 году. Несмотря на это, одни работодатели просто не верят, что ему на самом деле 27 лет, другие боятся проблем с законом: детский труд в Китае запрещен, а Шэн выглядит очень молодо.

Ролики Шэна быстро набрали такое большое количество просмотров, что он стал опасаться гнева родителей. Однако в итоге популярность пошла ему на пользу: вскоре его захотели нанять сразу несколько работодателей, и одно из предложений китаец принял.

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