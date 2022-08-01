Обнаружен новый механизм устойчивости бактерий к антибиотикам

Molecular Cell: вычислен новый механизм резистентности бактерий к антибиотикам

Команда ученых из Глобальной сети по пандемиям и биологическим угрозам США (Global Nexus for Pandemics and Biological Threats) обнаружила новый механизм устойчивости бактерий к антибиотикам. Данные работы опубликованы в журнале Molecular Cell.

В ходе исследования специалисты проанализировали и вычислили сложный процесс, который используют патогены для защиты от антибиотиков класса рифамицина. Рифамицины работают с помощью связывания с РНК-полимеразой (белком, необходимым для жизнедеятельности бактерий). Резистентные микробы применяют специально адаптированные белки для уничтожения и нейтрализации лекарственного препарата. Это открытие показало, что механизмы устойчивости к противомикробным препаратам являются более сложными и высокоразвитыми, чем ученые ранее предполагали.

В мае 2022 года сотрудники Рокфеллеровского университета выделили новый антибиотик цилагицин, который способен воздействовать даже на резистентные к лекарствам бактерии, например, на Clostridium difficile или на метициллин-резистентный золотистый стафилококк.