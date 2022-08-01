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В «Яблоке» ответили на вопрос о возможном закрытии партии

Партия «Яблоко», несмотря на слухи, сама закрываться не собирается — пресс-служба

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Появившиеся в различных Telegram-каналах сообщения о скором закрытии партии «Яблоко» — это спекуляции и вбросы, в самом политическом объединении такого решения принимать не собираются и извне подобных сообщений не получали. Об этом заявил глава пресс-службы организации Игорь Яковлев, сообщает в понедельник, 1 августа, РИА Новости.

«Решение о ликвидации партии принимают не в партии. В ней такого решения принимать не будут, не собираются», — подчеркнул он.

По словам представителя партии, подобные слухи представляют собой намеренные спекуляции и вбросы, которые «на то и рассчитаны, чтобы, комментируя их на официальном уровне, придавать им совсем другой статус и значение».

Игорь Дмитров
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