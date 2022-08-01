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Экс-премьер Украины отверг претензии Киева на имущество СССР

Экс-премьер Украины Азаров: у Киева нет оснований претендовать на имущество СССР
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Основания для требования части имущества СССР от России у Украины нет, заявил телеканалу «360» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, Киев сам подписал соглашение, по которому отказывался от претензий на собственность Советского Союза в обмен на снятие необходимости выплаты внешнего долга.

«Никаких оснований нет. Пристайко пусть изучает материальную часть. Есть соглашение, так называемый "нулевой вариант", подписанный министром Украины Масолом и председателем национального банка, который зафиксировал отказ от погашения внешнего долга в обмен на отказ от всех зарубежных активов Украины», — сообщил Азаров.

Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от Москвы вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза. Дипломат отметил, что Украина подписала соглашения, но не ратифицировала их.

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