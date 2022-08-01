Россиян предупредили об опасности растущей популярности пиратского контента

Глава digital-агентства Бастрыкина: спрос на пиратский контент приведет к утечкам данных

Руководитель digital-агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина заявила, что из-за санкций в России выросла популярность пиратского контента. В разговоре с «Лентой.ру» она предупредила об опасности, которую несет эта тенденция.

Рост спроса на пиратский контент

В России число запросов на скачивание приложений с пиратским контентом с февраля по июль увеличились на 300–400%, сообщил «Ъ» Сами их разработчики подтверждают спрос и намерены разместить свои сервисы в российских маркетплейсах NashStore и RuStore.

«Результат ограничений и санкций в отношении digital-продукции привел к тому, что количество запросов на приложения с пиратским контентом увеличилось в России с февраля по июль в 3-4 раза», — подтвердила Бастрыкина.

Она подчеркнула, что пиратский контент всегда был и остается небезопасным. «Пиратские файлы с программным обеспечением или развлекательным контентом очень часто содержат вредоносный код, и он обязательно в итоге нанесет ущерб. Какой именно — зависит от типа вируса», — напомнила специалист.

Диапазон возможностей нанести вред у создателей намеренно испорченного пиратского контента очень большой — от небольших сбоев в работе компьютера или телефона до утечки очень важной личной информации. В итоге это может привести к потере денег и к другим проблемам. Мошенники могут получить неограниченный доступ к операционной системе и всем данным, расположенным на устройстве Анастасия Бастрыкина руководитель digital-агентства

Вероятность утечек

Эксперт подчеркнула, что люди продолжат скачивать необходимое программное обеспечение даже в условиях ограничений и несмотря на риски. Тем более, что государство пока не преследует такого рода деятельность, заметила Бастрыкина.

«Поэтому можно с большой вероятностью прогнозировать рост числа утечек персональных данных до тех пор, пока ситуация не изменится и не появятся новые легальные возможности получать необходимо ПО или фильмы. Ведь даже владельцы сайтов, на которых размещаются ссылки на вредоносные файлы, часто сами не знают, что там находится, никак не влияют на их содержимое и не отвечают за причиненный ущерб», — подчеркнула эксперт.

15 июня генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в ходе сессии «Пираты контентного моря: будущее онлайн-платформ» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что у распространителей пиратского контента в России мало шансов на успех. «Мне не кажется, что у пиратов есть какой то серьезный шанс в России. Если он и есть, то только в связи с потенциальным бездействием индустрии. Если индустрия не будет противодействовать, активно, своевременно и совместно с государством», — оценил он ситуацию.