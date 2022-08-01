Назван российский регион с самым доступным бензином

РИА Новости: Ямало-Ненецкий округ и Москва названы регионами с самым доступным бензином

Больше всего бензина могут позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители Ямало-Ненецкого округа, говорится в исследовании РИА Новости.

Москва также названа среди регионов с самым доступным бензином. Там на среднюю зарплату можно купить более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1087 литров. В Чукотском, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Магаданской и Сахалинской областях жители могут приобрести более 1,5 тысяч литров в месяц.

Меньше всего бензина способны купить на свои зарплаты жители Республики Ингушетия (570 литров), Кабардино-Балкарской (586 литров) и Чеченской Республики (587 литров). С января бензин АИ-92 в целом по стране подорожал на 0,5 процента. Самая высокая цена на бензин оказалась в дальневосточных регионах (более 55 рублей за литр). Самый дешевый бензин в Челябинской области — 43,48 рублей за литр.

Оптовые цены на бензин на бирже в конце июля выросли сразу на 10 процентов, достигнув уровня середины марта. Поводом для стремительного роста стало сокращение производства на перерабатывающих мощностях «Газпрома».