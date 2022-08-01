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В Великобритании нашли послание в бутылке с оскорблениями в адрес британцев

Daily Post: на побережье Уэльса нашли послание в бутылке с оскорблениями в адрес британцев

Фото: Shutterstock

Житель Великобритании нашел на пляже письмо в бутылке, которое содержало оскорбления в адрес британцев. Об этом сообщает Daily Post.

Мужчина из города Пуллхели, расположенного на северо-западном побережье Уэльса, обнаружил бутылку, когда гулял с собакой. «Привет, незнакомец! — начиналось послание. — Если ты здесь в отпуске, то возвращайся домой, да, проваливай, нам не нужны здесь надоедливые англичане. Жирные ублюдки. Убирайтесь к чертям».

Во второй части письма отмечалось, что если читающий является собратом-валлийцем, то «привет, секси». При этом, обращаясь к землякам, автор применил идиому, которая намекает на склонность жителей Уэльса к сексу с овцами. «А если ты рыба, то привет рыбонька», — сказано в конце послания.

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После публикации записки в интернете, некоторые пользователи предположили, что ее автором был подросток или даже ребенок. «Как англичанин, который уже несколько лет живет в замечательном Северном Уэльсе, я нахожу это письмо довольно смешным, хотя и несколько глупым», — написал один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина супруги обнаружили в бутылке загадочное письмо с позитивными призывами. Одно из пожеланий гласило, что жизнь должна быть похожа на рулон туалетной бумаги.

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Никита Савин
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