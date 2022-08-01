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Великобритания ослабила санкции против России

Великобритания ослабила санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли

Фото: Neil Hall / Reuters

Министерство внешней торговли Великобритании приняло решение ослабить санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли. Власти Соединенного Королевства издали новую генеральную лицензию, отмечает ТАСС.

По ней можно будет частично осуществлять страхование связанных с Россией контрагентов в сфере авиации.

Ранее Евросоюз (ЕС) принял решение снять запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Кроме того, сняты ограничения на финансовые транзакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. В частности, отмечалось, что поставки разрешат в той мере, которая необходима для обеспечения стандартов безопасности ICAO — международной организации гражданской авиации.

Кроме того, Евросоюз захотел частично смягчить введенные в отношении России санкции и разблокировать часть активов некоторых банков ради экспорта продовольствия. Ограничения могут быть сняты с транзакций, связанных с экспортом из России продовольствия и удобрений. В частности, для этого могут быть частично разморожены корреспондентские счета ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, ВЭБ, а также банков «Открытие» и «Россия» вместе с находящимися на них средствами.

Кроме того, Брюссель рассматривает возможность облегчения экспорта продовольствия из российских портов.

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Платон Щукин
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