Норвежскому консулу запретят появляться в Мурманске

Губернатор Мурманской области решил запретить консулу из Норвегии появляться в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис решил запретить сотруднице консульства Норвегии Элисабет Эллингсен появляться в регионе после того, как та устроила скандал в местном отеле и заявила о ненависти к русским. Его слова приводит РИА Новости.

«Я убежден, что такому человеку на территории нашей области, нашей страны не место, и мы будем делать все для того, чтобы эта девушка, эта женщина у нас не появлялась», — заявил глава региона.

Чибис назвал поведение норвежского консула неадекватным, при этом отметив корректность того, как вели себя работники российской гостиницы.

Ранее стало известно, что Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — заявила Эллингсен.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в словах Эллингсен «прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство».