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Командующий контингентом НАТО встретится с косовскими сербами

Лидер Сербии Вучич анонсировал встречу командующего контингентом НАТО с косовскими сербами
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Thomas Imo / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал проведение встречи командующего контингентом НАТО в Косово и Метохии Ференца Каяри с представителями косовских сербов. Причиной этого стало обострение обстановки в самопровозглашенной республике, сообщает РИА Новости.

«Начальник генштаба генерал Милан Мойсилович провел разговор с командующим KFOR (контингент НАТО в Косово — прим. «Ленты.ру»), важно, что разговор прошел в корректной атмосфере и профессионально. Обе стороны приняли на себя обязательства, прежде всего по обмену информацией, потому что было много ложных сообщений, дезинформации», — заявил сербский лидер.

Он добавил, что ночью Каяри планирует провести беседу с главой партии «Сербский список» Гораном Ракичем, а также рядом представителей сербов.

Ранее Вучич сообщил о подготовке армией Косово операции против Сербии. По его словам, власти Косово собираются перекрыть въезд гражданам с выданными в Сербии документами, а также будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера.

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Марина Совина
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