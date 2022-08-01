Известный актер рассказал о предпочтениях в обустройстве дома

Актер Деревянко сообщил, что предпочитает жить в открытом и незахламленном пространстве

Известный российский актер Павел Деревянко заявил, что ему нравится жить в открытом пространстве, где нет лишних вещей и при этом создан уют за счет использования в интерьере определенных цветов, а также наличия растений. Предпочтениями относительно обустройства своего дома он поделился в интервью с изданием «Телепрограмма».

Актер ответил на вопрос о том, любит ли он хранить в своем доме много памятных вещей или ему по душе, когда вокруг нет ничего лишнего. Артист признался, что недавно избавился от большого количества вещей, которые ему больше не нужны. «Я люблю незахламленное пространство, достаточно открытое, но уютное. А что у нас уют создает? Цвет, зелень, музыка. Здесь, как и в кино, важна каждая деталь», — отметил Деревянко.

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов, напротив, предпочитает хранить дома большое количество вещей. Он признался, что ему нравится окружать себя предметами с историей, и добавил, что может рассказать о происхождении и особенностях практически каждого из них.