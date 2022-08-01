Строительство БАМа и Транссиба оказалось под угрозой из-за санкций

Глава Россетей Рюмин предупредил о срыве сроков электрификации БАМа и Транссиба

Санкции западных стран в отношении России, введенные в связи с началом боевых действий на Украине, поставили под угрозу модернизацию Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали) в установленные сроки. Об этом со ссылкой на письмо главы «Россетей» Андрея Рюмина президенту страны Владимиру Путину пишет «Коммерсантъ».

Рюмин предупредил, что ввод в эксплуатацию трех линий электропередачи (ЛЭП) по 500 киловатт каждая придется перенести. Речь идет об электросетях Байкальского кластера — это первая линия Нижнеангарская — Усть-Кут с подстанцией «Нижнеангарская», вторая линия Нижнеангарская — Усть-Кут и линия Нижнеангарская — Таксимо с подстанцией «Таксимо».

Путин согласился с предложением о переносе на девять месяцев. В обновленном плане-графике работ на Восточном полигоне первую ЛЭП должны поставить под напряжение в сентябре 2023 года, остальные — в сентябре 2024 года. Сроки ввода их в эксплуатацию существенно отличаются — сентябрь 2024 года, декабрь 2025 и 2026 годов соответственно.

Рюмин в своем письме сослался на недружественные действия иностранных поставщиков оборудования, которые отказались сотрудничать с компанией. Например, американская General Electric оборвала поставки комплектующих для выключателей. Из-за этого российский производителей релейной защиты и автоматики «Экра» заявил о задержке или невозможности изготовления вторичных систем, необходимых для подстанции «Нижнеангарская».

Источник издания указал, что задержка ввода в эксплуатацию указанных линий сделает невозможным увеличение объема перевозок с текущего уровня, который в условиях противостояния с Западом выглядит категорически недостаточным.

В начале июня Рюмин указывал, что рост цен на металл, необходимый при строительстве, увеличил стоимость электрификации Восточного полигона. Компания ищет источники финансирования работ. Одним из способов он назвал повышение тарифов.

Ранее 1 августа сообщалось, что глава ассоциации «Русская сталь», совладелец «Северстали» Алексей Мордашов призвал отменить экспортную надбавку на тарифы для железнодорожных перевозок черных металлов, иначе металлурги начнут сокращать экспорт и производство. По его оценкам, на фоне перегруженных мощностей Восточного полигона поставка товара через него приносит убытки компаниям.

Ранее на перегруженность БАМа и Транссиба пожаловались российские угольные компании, которые оказались не в состоянии исполнять экспортные контракты. Они призвали наладить любые альтернативные способы поставки топлива за рубеж.