Ведущий культового шоу на ТНТ рассказал о постоянном ремонте в доме

Российский телеведущий Сергей Дружко заявил, что постоянно ремонтирует дом в Подмосковье

Российский актер Сергей Дружко, который вел культовое шоу «Необъяснимо, но факт» на ТНТ, рассказал, что вместе с женой Еленой постоянно находится в процессе ремонта дома. Он поделился подробностями в интервью журналистке Лауре Джугелии, запись их разговора доступна на YouTube.

Супруги проживают в загородном доме рядом с музеем-заповедником «Горки Ленинские» в Подмосковье. Жена телеведущего увлекается дизайном интерьеров, поэтому постоянно трансформирует пространство и добавляет новые элементы. Изначально Дружко сделали ремонт в стиле фьюжн, позже превратили его в бохо-шик, на данный момент семья работает над тем, чтобы дом был похож на русскую усадьбу.

«Это всегда рождается. Как песню начинаешь петь, а дальше — как она поется. Нет структуры, нет макета, по которому мы это делаем. Оно как живое все, рождается из каких-то деталей. Потому что иногда находишь детальку, а вокруг нее уже собирается пространство», — объяснила жена телеведущего.

Супруги также показали кухню, которая покрыта яркими обоями с изображением фламинго. Гарнитур выполнен в двух цветах: синем и розовом. Фартук выложен плиткой с орнаментом. Стены в гостиной выкрашены в глубокий желтый цвет, а стулья — в сиреневый. На окнах шторы с яркими орнаментом.

Ранее Дружко рассказал, что 1990 году уехал в Англию, где вместе с другом занимался ремонтом квартир. До этого они были уличными музыкантами, а после стали мыть машины.