Поставкам оружия США Киеву предрекли коррекцию при конфликте на Тайване

Политолог Пономаренко: при эскалации на Тайване возможна коррекция поставок оружия Киеву

Вопрос о том, переключат ли США внимание с ситуации на Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации, сложный, так как все будет зависеть от степени обострения конфликта, считает эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. Своим мнением о возможной коррекции в поставках американского оружия Киеву он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата сообщила, что США в случае эскалации вокруг Тайваня переключатся с ситуации на Украине на эти события.

«Что значит обострение? Разные варианты могут быть. Может быть что-то похожее на Карибский кризис в отношениях СССР и США в 60-х, может быть совершенно открытая война, сражение или хотя бы морская блокада, и в каждом случае ситуация будет развиваться по-разному», — поделился военный эксперт.

История конфликтов свидетельствует о том, что масштаб эскалации непредсказуем, и все может пойти далеко не по тому сценарию, к которому готово военно-политическое руководство участвующих сторон, отметил он.

«Поэтому все будет зависеть от того, что именно будет происходить, и, если это будет нечто масштабное, то, безусловно, ресурсы не бесконечны, возникнут вопросы относительно запасов, которые имеются. Возможно, не только для своего использования, но и для передач, и эти вопросы, естественно, все скорректируют, но в каком масштабе и как это все будет происходить — пока это гадание на кофейной гуще», — подытожил Пономаренко.

Тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила о том, что 2 августа на Тайвань может прибыть с визитом спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Издание Global Times предположило, что ее самолет может сесть на Тайване якобы из-за технической неисправности воздушного судна или необходимости дозаправки.

Ранее официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь заявил, что ее визит на Тайвань приведет к «вопиющим последствиям».

