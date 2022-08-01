Турист отказался покупать наркотики и потерял более полумиллиона рублей

Daily Mail: британский турист в Милане потерял часы Rolex после танца с наркоторговцами

Британский турист решил потанцевать с наркоторговцами у ночного клуба и лишился часов стоимостью более полумиллиона рублей. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в Милане, в районе ночных клубов и развлекательных заведений неподалеку от арки Порто-Нуово. К 42-летнему британскому туристу подошли трое африканцев и предложили ему купить запрещенные наркотики, однако мужчина отказался.

Тем не менее, диалог продолжился, и британец «необъяснимым образом» стал танцевать с наркоторговцами. После того, как мужчины разошлись, турист понял, что потерял часы Rolex с запястья, которые стоят около 9,2 тысячи фунтов стерлингов (685 тысяч рублей). Он заявил в полицию о краже. Уже началось расследование.

Ранее в июле грузчик столичного аэропорта Шереметьево украл из багажа пассажиров 21 миллион рублей. Он нашел в одном чемодане 10 миллионов рублей, а в другом — еще 11 миллионов рублей, и решил оставить деньги себе.