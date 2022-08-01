Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Sony пообещала решить дефицит PlayStation 5

TechRadar: Sony намерена увеличить производство PlayStation 5 до конца 2022 года

Фото: jeshoots.com / Unsplash

Sony увеличит производство консолей нового поколения, чтобы удовлетворить спрос в конце года. Об этом сообщает издание TechRadar.

По словам авторов медиа, в корпорации выразили обеспокоенность, что продажи консолей снизились. В этой связи Sony пообещала решить проблему дефицита приставок путем наращивания производства и увеличения поставок. В компании также отметили, что для привлечения большего числа пользователей Sony намерена активнее продвигать свою обновленную подписку PlayStation Plus.

«Мы работаем над тем, чтобы увеличить предложение в сезон праздничных продаж в конце года», — отметили представители фирмы. Также в корпорации подчеркнули, что не меняют своего раннего прогноза относительно 18 миллионов консолей, которые должны быть проданы к концу текущего финансового года.

По словам журналистов, Sony не в первый раз комментирует проблему дефицита своих консолей. «PS5 было трудно найти из-за сочетания высокого спроса, нехватки компонентов, пандемии и спекулянтов», — заметили авторы. Отсутствие необходимого количество приставок на рынке наблюдается с начала появления консолей в продаже — с ноября 2020 года.

Ранее стало известно, что Sony может повысить цены на игровые консоли нового поколения. Журналисты издания VGC заметили, что весной компания подняла цены в Японии на ряд товаров из сегмента бытовой электроники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Авианосная группа США направилась в акваторию Тайваня
Новый альбом Бейонсе стал самым прослушиваемым в Spotify
Sony пообещала решить дефицит PlayStation 5
В России ответили на заявление Байдена о переговорах по контролю над вооружением
США передали Украине еще четыре системы HIMARS
В Испании назвали незаконным провозглашение независимости Косово
Боевик из банды Абу-Кутейба осужден пожизненно за нападение на сотрудников МВД
Володин назвал цель США в обострении ситуации в Косово
Павел Деревянко раскрыл причины своей депрессии
В России нашли свидетельства возрождения челноков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.