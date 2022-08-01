Sony пообещала решить дефицит PlayStation 5

TechRadar: Sony намерена увеличить производство PlayStation 5 до конца 2022 года

Sony увеличит производство консолей нового поколения, чтобы удовлетворить спрос в конце года. Об этом сообщает издание TechRadar.

По словам авторов медиа, в корпорации выразили обеспокоенность, что продажи консолей снизились. В этой связи Sony пообещала решить проблему дефицита приставок путем наращивания производства и увеличения поставок. В компании также отметили, что для привлечения большего числа пользователей Sony намерена активнее продвигать свою обновленную подписку PlayStation Plus.

«Мы работаем над тем, чтобы увеличить предложение в сезон праздничных продаж в конце года», — отметили представители фирмы. Также в корпорации подчеркнули, что не меняют своего раннего прогноза относительно 18 миллионов консолей, которые должны быть проданы к концу текущего финансового года.

По словам журналистов, Sony не в первый раз комментирует проблему дефицита своих консолей. «PS5 было трудно найти из-за сочетания высокого спроса, нехватки компонентов, пандемии и спекулянтов», — заметили авторы. Отсутствие необходимого количество приставок на рынке наблюдается с начала появления консолей в продаже — с ноября 2020 года.

Ранее стало известно, что Sony может повысить цены на игровые консоли нового поколения. Журналисты издания VGC заметили, что весной компания подняла цены в Японии на ряд товаров из сегмента бытовой электроники.