Президент Молдавии Санду назвала конфликт на Украине причиной проблем республики

Президент Молдавии Майя Санду назвала вооруженный конфликт на Украине причиной проблем республики. По ее словам, именно из-за него обещанные избирателям «хорошие времена» никак не наступают. Ее цитирует Общественная служба новостей.

«Да, мы обещали "хорошие времена", но никто не знал, что будет. Теперь нам гораздо сложнее реализовать то, что мы обещали», — объяснила Санду.

Глава государства отметила, что теперь Молдавии приходится закупать дорогой газ, хотя эти деньги можно было бы направить на содержание школ и детских садов. Санду подчеркнула, что не все в стране понимают причину невыполнения обещаний, что огорчает ее.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал Санду «молдавским Горбачевым». По его словам, ее не принимает население Молдавии, однако она пользуется популярностью за рубежом. Экс-президент посоветовал Санду отказаться от заграничных путешествий, а вместо этого заняться делами страны.

Он также заявлял о том, что власти страны в лице Санду и партии «Действие и солидарность» хотят втянуть ее в войну с Россией.