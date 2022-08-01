Россиянам предложили отправиться в Иран со скидкой

АТОР: цены на экскурсионные туры в Иран от FUN&SUN стартуют от 68 тысяч рублей

Туроператор FUN&SUN анонсировал экскурсионные туры в Иран со скидкой в 30 процентов. Данная информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Путевка включает перелет на регулярных рейсах авиакомпании Mahan Air с гарантированными блоками мест — благодаря такому формату перевозки путешествие обойдется дешевле, чем при покупке билетов из свободной продажи.

Цена пакетного тура стартует от 68 тысяч рублей на одного человека с учетом авиабилетов. В рамках программы «Персидские выходные» туристам предлагают посетить столицу страны Тегеран, Шираз, Пасаргады и Персеполь, а также познакомиться с местной культурой и национальными блюдами. Длительность поездки составит три дня.

Еще один вариант путешествия — недельная программа «Персия. О самом главном!», в рамках которой предусмотрено более детальное погружение в иранскую культуру. Цены начинаются от 104 тысяч рублей на человека.

В АТОР напомнили, что в Иране действует ряд ковидных ограничений для туристов. Так, при въезде путешественники должны предоставить либо отрицательные результаты ПЦР-теста, либо сертификат о вакцинации на английском языке (страна одобрила все российские препараты).

Ранее в АТОР предложили россиянам рассмотреть Иран в качестве места для летнего отдыха на фоне ограниченного числа доступных выездных направлений. Цены на пятидневные экскурсионные туры с посещением Тегерана и Исфахана стартуют от 209 тысяч рублей на двоих. В сумму включен прямой перелет из Москвы в столицу пляжной страны, проживание в отеле категории четыре или пять звезд, трансферы и услуги гида.