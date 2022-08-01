Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Найден способ сохранить клубнику свежей до двух недель

Mirror: клубника будет храниться до двух недель, если вымыть ее уксусом

Фото: James Trenda / Unsplash

Клубника будет свежей до двух недель, если вымыть ее раствором уксуса и воды, рассказал предприниматель из Великобритании, специалист по экономным покупкам Том Черч. О найденном способе сохранить ягоду свежей как можно дольше он рассказал в беседе с изданием Mirror.

По словам Черча, чтобы клубника хранилась дольше, он моет ее в растворе, для приготовления которого нужно взять одну часть белого уксуса и три-четыре части воды. «Хорошенько высушите ягоды и положите в контейнер с бумажными полотенцами. Такой способ мытья не только поможет устранить остатки пестицидов, но и позволит вам съесть эту клубнику через две недели», — объяснил он.

Кроме того, продолжил Черч, такой способ хранения позволит сэкономить на покупке клубники. «Если вы раз в неделю покупаете корзинку клубники за три фунта стерлингов (около 211 рублей), уменьшив расход вдвое, к концу года вы сэкономите 78 фунтов стерлингов (около 5,5 тысячи рублей)», — пообещал предприниматель.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Ранее сообщалось о найденном способе хранить хлеб две-три недели. Тиктокерша Катя Макл, специализирующаяся на видеороликах по домоводству, порекомендовала хранить его вместе с сельдереем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали вероятную причину посадки Пелоси на Тайване
Магазины H&M не открылись в Москве вопреки толпе покупателей у входа
Отец застреленного рэпера JayDaYoungan назвал причины его убийства
Турция заявила о времени прибытия первого судна с украинским зерном
Экономика Саудовской Аравии рекордно выросла благодаря нефти
Биолог сделала прогноз после выявления болезни Гийена-Барре у Чубайса
Названы российские курорты с самым теплым морем
Названа неожиданная опасность санкций против России
Двоих ранее судимых россиян задержали за изнасилование 13-летней девочки
В ДНР сообщили о попытке Народной милиции взять Авдеевку в окружение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.