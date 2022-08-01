Найден способ сохранить клубнику свежей до двух недель

Mirror: клубника будет храниться до двух недель, если вымыть ее уксусом

Клубника будет свежей до двух недель, если вымыть ее раствором уксуса и воды, рассказал предприниматель из Великобритании, специалист по экономным покупкам Том Черч. О найденном способе сохранить ягоду свежей как можно дольше он рассказал в беседе с изданием Mirror.

По словам Черча, чтобы клубника хранилась дольше, он моет ее в растворе, для приготовления которого нужно взять одну часть белого уксуса и три-четыре части воды. «Хорошенько высушите ягоды и положите в контейнер с бумажными полотенцами. Такой способ мытья не только поможет устранить остатки пестицидов, но и позволит вам съесть эту клубнику через две недели», — объяснил он.

Кроме того, продолжил Черч, такой способ хранения позволит сэкономить на покупке клубники. «Если вы раз в неделю покупаете корзинку клубники за три фунта стерлингов (около 211 рублей), уменьшив расход вдвое, к концу года вы сэкономите 78 фунтов стерлингов (около 5,5 тысячи рублей)», — пообещал предприниматель.

Ранее сообщалось о найденном способе хранить хлеб две-три недели. Тиктокерша Катя Макл, специализирующаяся на видеороликах по домоводству, порекомендовала хранить его вместе с сельдереем.