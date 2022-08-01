Вучичу и Сербии поступили угрозы с требованием признать Косово

Сербская газета заявила об угрозах президенту Вучичу с требованием признать Косово

Сербское массовое издание «Вечерне новости» заявило о поступлении электронного письма с угрозами лично президенту Александру Вучичу и стране с требованием признать независимость самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщает РИА Новости .

«На каждом мосту в Белграде установлено взрывное устройство. Дом Александр Вучича будет сожжен и расстрелян. Мои требования — признание независимости Косово», — говорится в письме. Также указывается, что, если требования не будут выполнены, «каждый мост в Белграде упадет в Дунай».

Ранее Вучич прибыл в Генштаб на фоне обострения конфликта на севере Косово и Метохии. Политик приехал в генеральный штаб вечером в воскресенье, 31 июля. «Ожидается решение о реакции государства на насилие в Косово», — отметили журналисты.

31 июля стало известно, что в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, сработали сигналы воздушной тревоги, жители Сербии строят баррикады в Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.