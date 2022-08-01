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Президент Сербии прибыл в Генштаб

Президент Сербии Вучич прибыл в Генштаб на фоне обострения конфликта на границе с Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сербский президент Александр Вучич прибыл в Генштаб на фоне обострения конфликта на севере Косово и Метохии, передает Republika.

Политик приехал в генеральный штаб вечером в воскресенье, 31 июля. «Ожидается решение о реакции государства на насилие в Косово», — отметили журналисты.

Накануне стало известно, что в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, сработали сигналы воздушной тревоги, жители Сербии строят баррикады в Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

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Также Вучич рассказал, что армия Косово готовит операцию против сербов. По его словам, она собирается перекрыть въезд гражданам с выданными в Сербии документами. Военные также будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера, добавил политик.

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Марина Совина
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