Президент Сербии прибыл в Генштаб

Президент Сербии Вучич прибыл в Генштаб на фоне обострения конфликта на границе с Косово

Сербский президент Александр Вучич прибыл в Генштаб на фоне обострения конфликта на севере Косово и Метохии, передает Republika.

Политик приехал в генеральный штаб вечером в воскресенье, 31 июля. «Ожидается решение о реакции государства на насилие в Косово», — отметили журналисты.

Накануне стало известно, что в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, сработали сигналы воздушной тревоги, жители Сербии строят баррикады в Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Косово стягивает войска к границам Сербии.

Также Вучич рассказал, что армия Косово готовит операцию против сербов. По его словам, она собирается перекрыть въезд гражданам с выданными в Сербии документами. Военные также будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера, добавил политик.