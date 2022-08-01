В Волгоградской области разработали более 40 новых турмаршрутов
Более 40 патриотических турмаршрутов представили в Волгоградской области
В Волгоградской области к 80-летию победы в Сталинградской битве представили более 40 патриотических турмаршрутов. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает ТАСС.
Уточняется, что для жителей и гостей региона подготовили как однодневные маршруты, так и многодневные туры, в рамках которых им предлагается посетить известные достопримечательности Волгограда, в числе которых мемориальный комплекс «Героям сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музей-панорама «Сталинградская битва».
Кроме того, любителям путешествий предложили туры по региону.
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Ранее сообщалось, что РЖД с середины июля запустили новый турмаршрут между Нижним Новгородом и Городцом.