В Волгоградской области разработали более 40 новых турмаршрутов

Более 40 патриотических турмаршрутов представили в Волгоградской области

В Волгоградской области к 80-летию победы в Сталинградской битве представили более 40 патриотических турмаршрутов. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает ТАСС.

Уточняется, что для жителей и гостей региона подготовили как однодневные маршруты, так и многодневные туры, в рамках которых им предлагается посетить известные достопримечательности Волгограда, в числе которых мемориальный комплекс «Героям сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музей-панорама «Сталинградская битва».

Кроме того, любителям путешествий предложили туры по региону.

Ранее сообщалось, что РЖД с середины июля запустили новый турмаршрут между Нижним Новгородом и Городцом.