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В Волгоградской области разработали более 40 новых турмаршрутов

Более 40 патриотических турмаршрутов представили в Волгоградской области

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Волгоградской области к 80-летию победы в Сталинградской битве представили более 40 патриотических турмаршрутов. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает ТАСС.

Уточняется, что для жителей и гостей региона подготовили как однодневные маршруты, так и многодневные туры, в рамках которых им предлагается посетить известные достопримечательности Волгограда, в числе которых мемориальный комплекс «Героям сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музей-панорама «Сталинградская битва».

Кроме того, любителям путешествий предложили туры по региону.

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Варвара Кошечкина
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