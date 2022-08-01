Генпрокуратура Украины потребовала продлить арест Медведчуку

Генпрокуратура Украины подала ходатайство о продлении ареста оппозиционеру Медведчуку

Генеральная прокуратура Украины подала ходатайство о продлении ареста оппозиционному политику Виктору Медведчуку. Об этом сообщил генпрокурор республики Андрей Костин, передает РИА Новости.

«Одно из дел (в отношении Медведчука — прим. «Ленты.ру») уже на стадии судебного рассмотрения. Другое дело на стадии досудебного расследования. Мы уже передали ходатайство о продлении сроков содержания под стражей. Надеюсь, что в ближайшее время досудебное расследование по этому делу будет завершено», — заявил генпрокурор.

12 апреля Служба безопасности Украины задержала Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста, где он находился с середины мая 2021 года. Политика обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. 16 апреля его арестовали без возможности внесения залога.

В июне суд продлил арест Медведчуку до 9 августа.