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В МИД отметили исходящую угрозу от иностранных наемников в ВСУ

Глава департамента МИД Тарабрин заявил об угрозе от возвращающихся с Украины наемников

Фото: Евгений Малолетка / AP

Национальным правительствам следует воспринимать наемников, возвращающихся домой со службы в Вооруженных силам Украины (ВСУ), как исходящую угрозу безопасности этих стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — отметил он. Тарабрин подчеркнул, что российская сторона будет публично наставить на недопустимости такой практики среди стран мирового сообщества.

Ранее дипломат обвинил ряд стран НАТО в том, что те негласно поддерживают Киев в его попытках вербовать иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ. Он заявил, что поиском рекрутов занимаются как неправительственные организации, так и украинские зарубежные дипломатические представительства.

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Виктория Кондратьева
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