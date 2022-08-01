Украина пообещала усилить давление на Германию

FT: экс-посол Украины в Германии Мельник пообещал, что его преемник усилит давление на ФРГ

Киев усилит давление на Берлин, пообещал экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Его слова приводит Financial Times.

Бывший посол объяснил, что в ФРГ все еще слишком много пережитков старой политики, поскольку немецкие чиновники хотят возродить «особые отношения» с Кремлем. По его мнению, такое поведение связано с надеждой на поставки газа из России, от которых зависит экономический успех Германии.