Киев проинформировал Белый дом об оборонных нуждах Украины
Киев проинформировал Белый дом о ситуации на фронте и оборонных нуждах Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По словам Ермака, вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным он пообщался по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
«Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины», — написал Ермак.
Ранее стало известно, что США передали Украине еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Вашингтоне также заявляют о том, что будут продолжать помогать Киеву с боеприпасами к своим РСЗО.