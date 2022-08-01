Киев проинформировал Белый дом об оборонных нуждах Украины

Офис Зеленского проинформировал Белый дом о ситуации на фронте и оборонных нуждах Киева

Киев проинформировал Белый дом о ситуации на фронте и оборонных нуждах Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным он пообщался по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

«Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины», — написал Ермак.

Ранее стало известно, что США передали Украине еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Вашингтоне также заявляют о том, что будут продолжать помогать Киеву с боеприпасами к своим РСЗО.