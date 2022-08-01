Маршрут судна с зерном раскрыл незаминированный участок Черного моря

Буксир Булат вывел судно Razoni с зерном из заминированной акватории близ порта Одессы

Буксир «Булат» вывел первое судно с украинским зерном, сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, из заминированного участка акватории близ порта Одессы. Маршрут судна раскрыл сайт мониторинга морского судоходства Vessel Finder.

По данным сайта мониторинга, буксир провел сухогруз по незаминированному фарватеру акватории Черного моря и лег на обратный курс до порта приписки в Одессе.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогруз Razoni прибудет в Стамбул 2 августа к 15:00 мск для инспекции трюма на предмет запрещенного груза. Он добавил, что инспектировать судно будут представители Координационного центра по по безопасному вывозу зерна из украинских портов.

31 июля в Минобороны Турции сообщили о скором начале вывоза зерна с Украины. Военное ведомство уточнило, что технические работы, касающиеся транспортировки зерновых, завершены, и поэтому отправка первых судов запланирована на 1 августа.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.