В ОПЕК заявили об отказе от конкуренции с Россией

Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией, назвав ее крупным игроком

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Хайтам аль-Гайс заявил об отказе ОПЕК от конкуренции с Россией. Он назвал ее крупным игроком на международном нефтяном рынке, передает РИА Новости.

«ОПЕК не конкурирует с Россией, она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке», — подчеркнул он.

Хайтам аль-Гайс указал, что рост цен на нефть связан не только с ситуацией вокруг Украины. По его словам, стоимость энергоресурса начала расти постепенно и кумулятивно еще до ухудшения отношения Киева и Москвы.

Генсек ОПЕК связал этот процесс с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами.

Ранее Хайтам аль-Гайс рассказал, что присутствие в организации такой страны, как Россия, очень важно для того, чтобы соглашение по сокращению добычи нефти оказалось успешным.