Власти Архангельска прокомментировали слова жены мэра о «паршивости» его работы

В Архангельске не стали начинать проверку после слов жены мэра о «паршивости» его работы

Власти Архангельска не стали начинать проверку после слов жены мэра Дмитрия Морева Елены о «паршивости» его работы. Комментарий пресс-службы городской администрации в понедельник, 1 августа, приводит «Говорит Москва».

«Поскольку Елена Морева не является должностным лицом администрации городского округа "Город Архангельск", ни о какой проверке речи быть не может. Это личный ее комментарий и мнение», — заявила в ответ на запрос издания замглавы пресс-службы администрации города Ольга Гичкина.

Ранее сообщалось, что Елена Морева написала в социальной сети «ВКонтакте» комментарий под записью пользователя соцсети об отпуске мэра Архангельска, в котором публично назвала работу мужа паршивой, а город, которым он руководит, — проблемным. По словам жены градоначальника, он работает без выходных и отпусков, из-за чего пострадало здоровье чиновника.

Отмечается, что в первые часы после публикации пост с эмоциональным комментарием жены мэра собрал множество лайков. Позже Елена Морева в соцсетях извинилась за свои слова, признавшись, что поддалась эмоциям, и отметив, что гордится переменами в Архангельске, а также поддерживает мужа в его самоотдаче на работе.