Раскрыта опасность выдергивания седых волос

Парикмахер Дженнифер Кораб: выдергивание седых волос повреждает кожу головы и фолликулы

Американские стилисты раскрыли опасность выдергивания седых волос. Соответствующие комментарии опубликовало издание Mirror.

Парикмахер Дженнифер Кораб объясняет, что данная манипуляция повреждает кожу головы. «Выдергивая седые волосы, вы травмируете фолликулы. Это может привести к попаданию инфекции и даже образованию залысин. Здесь больше минусов, чем плюсов», — объясняет она.

С ней соглашается и ее коллега, стилистка Хелен Риви. По ее мнению, подобные методы избавления от седых волос провоцируют их истончение и замедление цикла роста.

В обществе также бытует мнение о том, что на месте выдернутого одного седого волоса может вырасти в несколько раз больше новых. Однако директор бренда профессиональной косметики для волос Eufora International Мирза Батанович утверждает, что это миф. «Лучше бы это было правдой — тогда бороться с облысением было бы проще. Однако это утверждение не имеет научного обоснования. В норме мы теряем около 159 волос в день, и один волос не может стать причиной проблемы», — полагает специалист.

В июне блогерша Труди Хейс из Дублина раскрыла правильный способ окрашивания седых волос. Специалистка посоветовала перед походом в салон красоты обязательно вымыть голову, поскольку это поможет приоткрыть кутикулу и избавить волосы от остатков стайлинговых средств. Кроме того, следует нанести на волосы перекись водорода.