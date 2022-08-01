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Спорт

Российская теннисистка взлетела в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская теннисистка Анастасия Потапова улучшила свое положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

21-летняя россиянка взлетела в списке сразу на 11 позиций, поднявшись с 59-го на 48-е место после турнира в Праге. Это лучший результат в карьере Потаповой.

В одиночном разряде на турнире в Праге отечественная теннисистка дошла до финала, где уступила чешке Марии Боузковой, в парном она добилась успеха вместе с Яной Сихиковой, обыграв в финале Анастасию Захарову и Ангелину Габуеву.

Лидерство в рейтинге WTA сохранила полька Ига Швентек, на втором месте расположилась Анетт Контавейт из Эстонии. Третья ракетка мира — греческая теннисистка Мария Саккарди. Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Ранее стало известно, что россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Таким образом, он обновил отечественный рекорд по количеству недель (11) в качестве первой ракетки мира.

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Николай Костюков
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