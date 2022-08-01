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Россиянам назвали правила строительства пристройки к дому

Россияне могут узаконить пристройку на участке, если он находится в их собственности

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Чтобы законно возвести пристройку к частному дому, необходимо убедиться, что она будет расположена на участке, который находится в собственности жильца. Правила проведения подобных работ россиянам назвали юристы, передает «Российская газета».

По словам юристов, владелец участка должен обладать правом на строительство объекта, а постройка — соответствовать требованиям, которые прописаны в градостроительных регламентах. Новый объект также должен быть безопасным и не нарушать законные интересы иных лиц.

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Эксперты уточнили, что в случае одобрения постройки через суд, инстанция может не признать право собственности, если владелец до начала строительства не обратился к местным властям с целью легализовать возведение объекта. В противном случае в суде могут попросить доказательства попыток получить разрешение у чиновников.

Собственники могут не одобрять через суд возведение объектов, которые не относятся к капитальному строительству, включая навес или гараж. Однако после работ они должны внести данные о них в техническую документацию.

Ранее юристы объяснили, что перед сносом ветхого загородного дома стоит отключить его от коммуникаций и снять с кадастрового учета. Если ветхое здание не подключено к коммуникациям, то сносить его можно в тот же день, когда было принято такое решение.

Нина Ташевская
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