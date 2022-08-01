«Почта России» резко нарастила убытки

«Почта России» за полгода увеличила убытки в 2,4 раза, до 17,7 миллиарда рублей

Чистый убыток «Почты России» по итогам первого полугодия вырос в 2,4 раза, до 17,7 миллиарда рублей против 7,415 миллиарда годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет компании российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сообщает РИА Новости.

Выручка составила 99,23 миллиарда рублей, что обеспечило рост на 3,6 процента в годовом выражении по этому показателю. Из них на услуги почтовой связи пришлось 72,9 миллиарда рублей, от торговой деятельности — 14,37 миллиарда, от денежного посредничества — 4,2 миллиарда, а от прочей деятельности — 7,8 миллиарда.

Валовый убыток достиг 7,664 миллиарда рублей против валовой прибыли в 489 миллионов год назад. Убыток до налогообложения вырос в 2,5 раза, от продаж — в 2,8 раза. Одной из причин столь резкого ухудшения показателей стал рост себестоимости проданных товаров и оказанных услуг на 12,2 процента.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express прекратит работу по внутрироссийским направлениям. В компании в качестве причины назвали технические сложности и законодательные ограничения.

В июне стало известно, что «Почта России» пополнила российский список IT-компаний, что позволит ее сотрудникам претендовать на налоговые льготы и льготные кредиты.