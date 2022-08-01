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Автор знаменитой песни Бейонсе решил избавиться от дома в США

Вокалист OneRepublic Райан Теддер выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Вокалист группы OneRepublic и один из авторов знаменитой песни Бейонсе Halo Райан Теддер решил избавиться от своего особняка в США. Он выставил его на продажу более чем за 10 миллионов долларов, сообщает Dirt.

Дом 1963 года постройки находится в Лос-Анджелесе. Музыкант попросил за него почти 16,5 миллиона долларов (более миллиарда рублей). Теддер и его супруга Женевьева владели им с 2015 года, когда заплатили на пять миллионов меньше, чем попросили сейчас. Пара отремонтировала особняк по дизайнерскому проекту.

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Одноэтажный дом занимает почти 465 квадратных метров. Внутри есть шесть спален, пять ванных комнат, гостиная, столовая, тренажерный зал и рабочий кабинет. На участке располагается бассейн, парковка для шести автомобилей и гараж на три машины. Интерьер выполнен в минималистичном стиле в белых тонах. Особенностью дизайна комнат служат массивные деревянные балки.

В марте американская актриса Лора Харриер решила избавиться от дома в Лос-Анджелесе, который в прошлом принадлежал басисту поп-рок группы OneRepublic Бренту Катцлу. Она выставила бывший особняк музыканта на продажу за 3,5 миллиона долларов.

Нина Ташевская
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