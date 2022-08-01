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В России разработали вещество для лечения тяжелого воспаления легких

Российские ученые из УрФУ разработали вещество для лечения тяжелого воспаления легких

Фото: Unsplash.com

Российские ученые из Уральского Федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) разработали вещество для лечения тяжелого воспаления легких. Они выявили ряд химических комбинаций, которые, в отличие от аналогов, не угнетают иммунитет. Результаты исследования опубликованы в в журнале Pharmaceuticals.

Специалисты создали метод синтеза новых соединений с азолоазиновыми гетероциклами в составе, которые способны подавлять активность интерлейкина-6, играющего важную роль в иммунном ответе.

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Ученые уточнили, что избыток интерлейкина вызывает неконтролируемые воспаления, которые приводят к разрушению тканей и угрожают жизни пациентов. Новое вещество помогает сдерживать эту реакцию.

Разработка позволит производить новые лекарства против тяжелых форм гриппа и коронавируса. «Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок», — сообщил научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.

Специалисты проанализируют результаты исследований, чтобы синтезировать новые гетероциклы с усиленными свойствами. После этого они планируют обратиться с заявкой в Минздрав России и организовать предклинические исследования новых препаратов.

Ранее стало известно, что команда ученых из Массачусетского технологического института создала микрочастицы, которые могут быть использованы для разработки самоподдерживающихся вакцин.

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Марина Совина
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