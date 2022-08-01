В России разработали вещество для лечения тяжелого воспаления легких

Российские ученые из УрФУ разработали вещество для лечения тяжелого воспаления легких

Российские ученые из Уральского Федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) разработали вещество для лечения тяжелого воспаления легких. Они выявили ряд химических комбинаций, которые, в отличие от аналогов, не угнетают иммунитет. Результаты исследования опубликованы в в журнале Pharmaceuticals.

Специалисты создали метод синтеза новых соединений с азолоазиновыми гетероциклами в составе, которые способны подавлять активность интерлейкина-6, играющего важную роль в иммунном ответе.

Ученые уточнили, что избыток интерлейкина вызывает неконтролируемые воспаления, которые приводят к разрушению тканей и угрожают жизни пациентов. Новое вещество помогает сдерживать эту реакцию.

Разработка позволит производить новые лекарства против тяжелых форм гриппа и коронавируса. «Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок», — сообщил научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.

Специалисты проанализируют результаты исследований, чтобы синтезировать новые гетероциклы с усиленными свойствами. После этого они планируют обратиться с заявкой в Минздрав России и организовать предклинические исследования новых препаратов.

Ранее стало известно, что команда ученых из Массачусетского технологического института создала микрочастицы, которые могут быть использованы для разработки самоподдерживающихся вакцин.

