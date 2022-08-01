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В ЛНР рассказали о подрыве украинских военных на собственных минах

Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что военные ВСУ подрываются на собственных минах

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся жертвами собственных мин, рассказал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В украинских подразделениях, несущих службу в районе Артемовска (город в Донецкой народной республике (ДНР) — прим. «Ленты.ру»), за истекшую неделю в три раза увеличилось число санитарных и безвозвратных потерь из-за подрыва на собственных минных заграждениях», — сказано в сообщении офицера.

По его словам, командиры, докладывая вышестоящему руководству о подобных инцидентах, объясняют их хаотичным дистанционным минированием и отсутствием карт минных полей.

Ранее сообщалось, что украинские военные заминировали Донецк противопехотными снарядами «Лепесток», их сложно заметить на земле из-за небольшого размера. Мина устанавливается только средствами дистанционного минирования, в одной кассете могут находиться 64 мины. При подрыве на «Лепестке» человек получает серьезные травмы нижних конечностей и может погибнуть, если ему вовремя не оказать помощь.

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Алевтина Запольская
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